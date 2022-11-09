Гости интерактивного музея на Красной площади узнали о жизни осажденной Москвы в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция посвящена годовщине парада 7 ноября 1941 года.

Гости интерактивного музея на Красной площади узнали о жизни осажденной Москвы в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция посвящена годовщине парада 7 ноября 1941 года.Посетители смогли ознакомиться с различными инсталляциями, увидеть образцы военной техники времен ВОВ, посмотреть выступления агитбригады, послушать стихи и песни тех лет.Так, на площадке "Белорусский вокзал" представили зенитку и вагон-теплушку. В вагоне и на перроне показали сцены проводов ополченцев.Инсталляция "Окна времени" была представлена тремя экранами в форме раскрытой книги. Гости увидели панорамами осажденного города, баррикады на улицах столицы и другие архивные фотографии тех лет.На сцене культпавильона выступала агитационная бригада. Гости могли посмотреть документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой" 1942 года, а также современные картины – "Подольские курсанты" и "Первый Оскар".Атмосферу героической обороны Москвы создавали театрализованные представления, концерты с песнями и стихами военных лет. В культурной программе задействовали более 500 артистов.В минувшие выходные в Москве также прошли мероприятия в честь Дня народного единства. Посетители ВДНХ смогли из всех уголков страны, в том числе традиционную кухню новых регионов России – Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.Еще одним важным событием стала 10-я акция "Ночь искусств". На благотворительных мероприятиях . Эти деньги пойдут на помощь жителям новых регионов.