Песни композитор Игоря Матеты исполняют такие звезды, как Филипп Киркоров, Лада Дэнс, Лев Лещенко ,Наталья Штурм, Ярослав Евдокимов. Но больше всего хитов он написал для Маши Распутиной.

Песни композитор Игоря Матеты исполняют такие звезды, какФилипп Киркоров, Лада Дэнс, Лев Лещенко ,Наталья Штурм, Ярослав Евдокимов. Но больше всего хитов он написал для Маши Распутиной."Играй, музыкант", "Живи, страна", "Ты меня не буди", "Ты упал с Луны" – все это песни Игоря Матеты. Но мало кто знает, какую драму пережил этот композитор и певец."Произошла трагедия — разбился на мотоцикле друг семьи, – рассказал артист. – Конечно, все близкие были в шоке, и я, чтобы их поддержать, сочинил песню "Несказанная боль". И вроде бы получилось удачно: давно такого не было, чтобы знакомые выпрашивали у меня песню до релиза, пересылали ее друг другу. Одни в "Несказанной боли" видят историю про отношения, другие — переживание в связи с нашей сегодняшней непростой жизнью.Стихи Анатолия Поперечного, написанные для этой песни, хранились укомпозитора и исполнителя уже давно. Толчком к завершению работы над"Несказанной болью" и послужило это печальное событие — внезапная гибель друга.Вдохновленный позитивной реакцией на песню, Игорь Матета принял решение сделать клип. События в видеоролике на "Несказанную боль" разворачиваются в историческом центре Москвы, в несущемся по ночному городу автомобиле и в студии исполнителя. Премьера клипа Игоря Матеты "Несказанная боль" состоялась в конце октября 2022 года. Сегодня он находится в ротации на "Шансон ТВ". В социальной сети "ВКонтакте"ролик набрал уже порядка 700 тысяч просмотров. Примерно столько же раз"Несказанную боль" посмотрели и в "Одноклассниках".