9 ноября в Ленинском районном суде прошло первое заседание по уголовному делу экс-вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, обвиняемого в получении взяток в крупном и

9 ноября в Ленинском районном суде прошло первое заседание по уголовному делу экс-вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, обвиняемого в получении взяток в крупном и значительном размере и мошенничестве. Рассмотрение дела перенесли на 14 октября потому что от адвоката Вишневского поступило заявление о невозможности участия в судебном разбирательстве, поскольку он занят по другому делу. Подсудимый ознакомился