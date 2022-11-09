В июне текущего года 34 – летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» подъехал к регулируемому...

В июне текущего года 34 – летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» подъехал к регулируемому перекрестку и остановился на красный свет.При включении зеленого сигнала мужчина тронулся с места, но при повороте налево, не уступил дорогу водителю мотоцикла «Хонда». Он двигался по встречной полосе.В результате столкновения (ДТП) водитель мотоцикла скончался на месте, а его пассажир серьезно пострадал.Собинский городской суд назначил водителю «Рено Сандеро» наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении.В пользу отца погибшего взыскана компенсация морального вреда - 800 тысяч рублей.Фото: pxfuel.com