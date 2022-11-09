В Москве продолжают наводить порядок вдоль одной из главных магистралей – Ленинского проспекта. Мэр города Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта.

В Москве продолжают наводить порядок вдоль одной из главных магистралей – Ленинского проспекта. Мэр города Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта.Облик Ленинского проспекта сложился много лет назад. Но в последние годы стало очевидно: одна из парадных магистралей Москвы нуждается в серьезном обновлении.В прошлом году привели в порядок участок от улицы Кравченко до МКАД. Теперь завершилось благоустройство отрезка от Университетского проспекта до проезда Апакова."В этом году расширили тротуары и сделали новую пешеходную зону – от метро "Ленинский проспект" до улицы Вавилова. Убрали под землю воздушные провода, чтобы улучшить внешний вид магистрали", – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем .Градоначальник отметил, что в скверах на улицах Академика Зелинского и Академика Петровского обновили тротуары и сделали современное освещение. Гулять по вечерам там стало гораздо приятнее.Всего на обновленных участках проспекта установили более 1,3 тысячи новых фонарей. В подземных переходах смонтировали около 130 опор контрастного освещения.Позаботились и о пассажирах общественного транспорта. На благоустроенном участке Ленинского проспекта установили 27 установок с зарядками, картами и табло прибытия.В порядок привели и дворовые территории. Там обустроили девять детских и пять спортивных площадок. Кроме того, новая зона отдыха появилась вдоль улицы Орджоникидзе и жилых домов 37 и 37а по Ленинскому проспекту.Благоустройство делает Ленинский проспект комфортнее для пешеходов. Вдоль магистрали расширили тротуары и обновили их покрытие. На проезжей части заменили асфальт. Для автомобилистов обустроили дополнительные парковочные карманы.Многие проекты благоустройства в Москве реализуются по программе "Мой район". За последние годы в городе .В этом году . На многих из них работы завершились ко Дню города. Это дворы, скверы, парки, улицы, переулки, набережные, школьные дворы, территории детских садов.Помимо Ленинского проспекта, в этом году работы по благоустройству прошли на Волоколамском шоссе, в переулках улиц Тверская и Арбат.