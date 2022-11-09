Спортивный комплекс будет включать в себя несколько помещений: игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на три площадки с трибунами по 300 человек, тренажерный зал, а также бассейн для оздоровительного плавания размером 25 на 16 метров.

Спортивный комплекс будет включать в себя несколько помещений: игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на три площадки с трибунами по 300 человек, тренажерный зал, а также бассейн для оздоровительного плавания размером 25 на 16 метров.Спортивная сфера является одной из приоритетных направлений развития в российской столице. Власти Москвы внимательно следят за тем, чубы в каждом районе открывались современные, комфортные и доступные спортивные объяты: физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, площадки для йоги, зоны с тренажерами, а также полноценные комплексы.Один из них в следующем году откроется на юго-востоке Москвы. На Волжском бульваре достроят спорткомплекс для волейбольной школы "Ника". К слову, за 40 лет своего существования она выпустила десятки мастеров спорта и членов национальной сборной.Меж тем, долгое время у столичной спортивной школы до сих пор не было собственного здания. Ситуацию исправят в 2023 году. По адресу: Волжский бульвар, строение №8 появится спортивный комплекс, который на данный момент готов примерно на 60%.Здание для школы олимпийского резерва №65 займет будет трехэтажным и займет площадь свыше 7,5 тысяч квадратных метров. По словам руководителя столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, на данный момент специалисты занимаются внутренней отделкой объекта."Сейчас заканчиваются фасадные работы, завершено устройство кровли, продолжается внутренняя отделка. До конца 2022 года планируем возвести все внутренние стены и перегородки, выполнить большую часть отделки. Готовность спорткомплекса составляет около 60%", – отметил глава ведомства.Спортивный комплекс будет включать в себя несколько помещений: игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на три площадки с трибунами по 300 человек, тренажерный зал, а также бассейн для оздоровительного плавания размером 25 на 16 метров.Три тренировочные площадки во время соревнований можно будет трансформировать в одну. Для удобства посетителей предусмотрено разделение потоков. Изюминкой спорткомплекса станет стильный фасад.Для внешней отделки здания будут использованы алюминиевые панели природных оттенков: древесный, светло-зеленый, бежевый и светло-серый. Архитектуру также дополнит витражное остекление. В целом, в Москве уделяют пристальное внимание внешнему облику построек.Рафик Загрутдинов добавил, что глава столичного региона Сергей Собянин назвал строительство спортивных сооружений важным направлением городской политики. Важно отметить, что в Москве комплексы для спорта высших достижений приспосабливаются для занятий физкультурой для местных жителей.