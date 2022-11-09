Аналитики зафиксировали рост цены за сотку земли под строительство.

Аналитики зафиксировали рост цены за сотку земли под строительство.Аналитики из"Авито.Недвижимость" поделились результатами исследования цен наземельные участки под строительство частных домов. По данным сервиса, ценытретьего квартала 2022 года на 20% выше по сравнению с аналогичным периодомпрошлого году. Средняя цена за сотку составляет 50 тысяч рублей. Экспертыдобавили, что растут как спрос, так и предложение — примерно на 1% за год.Раскошелиться придетсятем, кто присматривает участок в Крыму и Краснодарском крае (1,9-1,6 млнрублей), в Ленинградской области (1,35 млн рублей), а еще в Ростовской (1,29млн рублей) и Московской областях (1,2 млн рублей). Такой подъем цен — результаттренда, сложившегося еще в пандемию.А вот на участкидля сельского хозяйства соотношение спроса и предложения неравномерно:последнее почти в два раза отстает. В 2022 году стоимость такого участкасоставляет около 500 тыс. рублей, что на 28% выше, чем годом ранее. Это связанос новым законом: теперь можно строить и эксплуатировать жилой дом на участкедля сельского хозяйства. Спрос на участки промышленного назначения упал на 1%,а средняя цена составляет 6,5 млн рублей.