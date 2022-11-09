В Ленинском районном суде Владимира началось рассмотрение дела Григория Вишневского. Бывшего вице-губернатора области по социальному развитию региона обвиняют в трех эпизодах получения

В Ленинском районном суде Владимира началось рассмотрение дела Григория Вишневского. Бывшего вице-губернатора области по социальному развитию региона обвиняют в трех эпизодах получения взятки и в одном эпизоде мошенничества. Только по одной из статей, в которых обвиняется бывший высокопоставленный чиновник, – получение взятки в крупном размере, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Первое судебное разбирательство