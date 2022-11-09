Советский Союз распался больше 30 лет назад, но многие до сих пор с теплом вспоминают то время.

Советский Союз распался больше 30 лет назад, но многие до сих пор с теплом вспоминают то время.Возможно, тогда вы были молоды, и солнце светило всем одинаково, а впереди была целая жизнь. Пионерский галстук, форма с черным фартучком и ароматный батон, горбушку которого можно съесть по пути из булочной.Мороженое за 20 копеек, лимонад "Буратино" и билетик в кино. Готовы пройти тест, насколько хорошо вы помните "атрибуты" СССР? Желаем удачи!