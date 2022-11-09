Насколько хорошо вы помните советские фильмы, в которых знаменитые актеры снялись в необычных образах? Подсказывать не будем!

Насколько хорошо вы помните советские фильмы, в которых знаменитые актеры снялись в необычных образах? Подсказывать не будем!В Древней Греции мужчины всегда исполняли женские роли – таков уж был порядок. В японском театре кабуки до сих пор сохранилась эта традиция.В современном мире такое случается уже нечасто, а поэтому вдвойне интереснее смотреть за актерами мужчинами, отважившимися примерить на себя женский образ. Впрочем, чего уж говорить, за девушками, решившими стать в кино или на сцене парнями, смотреть не менее увлекательно.Сможете отгадать советский фильм по кадры, на котором актеры предстали в нетипичных амплуа?