Первый пробный рейс состоялся 3 ноября 1952 года.

Во Владимире троллейбусному движению исполнилось 70 лет. Первый пробный рейс состоялся 3 ноября 1952 года.Троллейбусное депо начало работу с пяти машин. В том же году было перевезено 656 тысяч человек. За десятилетия протяжённость контактной сети выросла с 12,8 до 78 км.В 1971 году в эксплуатацию запущено депо №2 мощностью 100 единиц электротранспорта. В нём разместился 61 троллейбус.Сейчас перевозками занимается «Владимирпассажиртранс». Он обслуживает семь маршрутов. Количество подвижного состава составляет 64 единицы. В 2022 году власти планируют начать обновление автопарка. Штат насчитывает более 500 человек. В прошлом году перевезено более 27 млн пассажиров.