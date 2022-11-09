Александровской городской прокуратурой была проведена проверка по обращению недовольных жителей....

Александровской городской прокуратурой была проведена проверка по обращению недовольных жителей. Выяснилось, что «Основная общеобразовательная школа № 5» имени старшего лейтенанта В.В. Зиненко находится от деревень на расстоянии более 10 км.Доставка обучающихся в учреждение и развоз до населенных пунктов по окончании занятий организованы не были. Причина - отсутствие оборудованных автобусных остановок.Прокурор обратился в Александровский городской суд с исковым заявлением об обязании администрации района и ГБУ ВО «Владупрадор» обустроить остановочные пункты на дорогах Александров-Афанасьево и Афанасьево-Наумово.Требования прокурора судом были удовлетворены, решение исполнено.Фото: pxfuel.com