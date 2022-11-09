Днем 9 ноября в городе Кольчугино на улице Шмелева, 16 вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали еще троих. Вызов в спасательную службу

Днем 9 ноября в городе Кольчугино на улице Шмелева, 16 вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали еще троих. Вызов в спасательную службу поступил в 10:47. Пожарные оперативно выехали на место, где наблюдалось сильное задымление в подъезде. Из квартир на первом этаже эвакуировали троих человек, а с помощью спасательного устройства