9 ноября около 16:00 в МЧС области поступил сигнал о задымлении в ковровском роддоме на улице Гагарина. Сотрудниками МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы. Пожарные не дали огню

9 ноября около 16:00 в МЧС области поступил сигнал о задымлении в ковровском роддоме на улице Гагарина. Сотрудниками МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы. Пожарные не дали огню распространиться и потушили горящее имущество и внутреннюю отделку в помещении на площади 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Из соцобъекта эвакуировали 50 человек, из них 10