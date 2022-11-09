В Ленинском суде во Владимире сегодня состоялось первое заседание по делу бывшего вице-губернатора...

В Ленинском суде во Владимире сегодня состоялось первое заседание по делу бывшего вице-губернатора области Григория Вишневского. Он обвиняется в мошенничестве и получении взяток.Заседание продлилось меньше двадцати минут. Вишневский настоял на переносе, поскольку его защитник не явился. Судья прошение одобрил.Напомню, силовики задержали чиновника с поличным при получении взятки год назад в одном из ресторанов Владимира. Всего обвиняемый получил незаконным путем почти миллион рублей: 600 тысяч от одной строительной компании - за отказ от штрафных санкций в её отношении - и 90 тысяч от другой. 150 тысяч рублей Вишневскому заплатил директор спорткомплекса "Торпедо" - за покровительство, еще 150 тысяч экс-заместитель губернатора выудил у представителя строительной фирмы якобы на благотворительность. Как сам Вишневский прокомментировал обвинительное заключение? Репортаж из зала суда смотрите в нашем итоговом выпуске в 21.05.