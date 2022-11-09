Колокольня старообрядческого храма во имя Святой Екатерины сегодня остро нуждается в реставрации, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении денежных средств для реставрации исторического памятника.

Колокольня старообрядческого храма во имя Святой Екатерины сегодня остро нуждается в реставрации, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении денежных средств для реставрации исторического памятника.Москва – древний европейский город с богатым истерическим наследием. Разумеется, власти российской столицы пристально следят за сохранением памятников истории: от небольших монументов до роскошных дворцов.Колокольню Екатерининского храма на Бауманской улице тоже отреставрируют. Работы пройдут под контролем Мосгорнаследия. Историческое здание является жемчужиной Басманного района. Оно чудом уцелело и дошло до наших дней.Колокольня старообрядческого храма во имя Святой Екатерины сегодня остро нуждается в реставрации, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении денежных средств для реставрации исторического памятника.В ходе работ специалисты намерены отреставрировать кирпичную кладку звонницы, а также возродить утраченные декоративные элементы из дерева. Кроме того, они отреставрируют купола и кресты. Реставрация начнется в 2023 году.Сегодня специалисты занимаются монтажом строительных лесов вокруг колокольни храма Святой Екатерины. Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов подчеркнул, что звонница храма во имеет большое историческое и архитектурное значение."Звонница храма во имя святой великомученицы Екатерины на Бауманской улице имеет большое историческое и архитектурное значение и играет важную роль в облике Басманного района. Сейчас она находится в аварийном состоянии и требует серьезной реставрации. По решению Мэра Москвы выделена целевая субсидия на проведение необходимых работ. Специалисты уже начали устанавливать строительные леса, чтобы приступить к восстановлению архитектурного облика колокольни" — отметил чиновник.Колокольня храма имеет два яруса. Здание возвели в 1915 году по проекту Николая Благовещенского, который является автором проектов многих муниципальных зданий столицы. К сожалению, сама церковь не сохранился до наших дней, ее снесли в 1979 году.Звонница расположена по адресу: Бауманская улица, дом №18. Она признана объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты подошли к предстоящим работам особенно тщательно. Перед началом реставрации они детально изучили состояние колокольни и архивные документы.