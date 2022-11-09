Об этом сообщает Управление МВД России по Владимирской области. Двое безработных мужчин регулярно...

Об этом сообщает Управление МВД России по Владимирской области.Двое безработных мужчин регулярно выпивали. И когда у них очередной раз закончились деньги — сообщники решили украсть чугунные крышки от урн в городском сквере Мурома.«Добыв» десять крышек, мужчины упаковали их в полиэтиленовый мешок. Далее они сдали их в ближайший пункт приема металла на строительной тележке, которую также обнаружили недалеко от сквера.Вырученные деньги мужчины потратили.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.Фото: pxfuel.com;УМВД России по Владимирской области