Поздним вечером 8-го ноября в 22:29 поступило сообщение о сильном пожаре в частном жилом доме в...

Поздним вечером 8-го ноября в 22:29 поступило сообщение о сильном пожаре в частном жилом доме в Муроме (улица Орджоникидзе, дом 15).Из-за позднего сообщения на момент прибытия специалистов наблюдалось горение здания по всей площади.Очевидцы отмечают, что существовала угроза перехода пламени на соседние жилые дома.Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 120 кв. м.Погибших и пострадавших, к счастью, нет.К ликвидации пожара привлекались 17 человек личного состава и 5 единиц техники.Дознаватель МЧС России устанавливает причину произошедшего.Фото: официальный сайт МЧС России, Главное управление по Владимирской области