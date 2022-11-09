Муромские полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в краже 10 чугунных крышек от урн, установленных в городском сквере. По данным УМВД России по Владимирской области, в

Муромские полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в краже 10 чугунных крышек от урн, установленных в городском сквере. По данным УМВД России по Владимирской области, в ноябре в полицию заявили о пропаже чугунных крышек от урн, установленных в центральном сквере Мурома. Изучив записи с камер, полицейские установили и задержали 32-летнего и 35-летнего подозреваемых. По версии