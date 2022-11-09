Приставы объяснили руководству компании, что их ждёт уголовное дело, если фирма не перечислит жалованье сотрудникам.

В Петушинском районе с производителя биопрепаратов для диагностики и профилактики инфекционных болезней животных взысканы долги по зарплате. Предприятие накопило 7,8 млн рублей неисполненных обязательств.На протяжении нескольких месяцев десятки сотрудников сидели без денег. Приставы объяснили руководству компании, что их ждёт уголовное дело, если фирма не перечислит жалованье сотрудникам. Вдобавок, представитель ФССП начал принудительно взыскивать указанную сумму со счетов организации, а также наложил запрет на регистрацию движимого имущества.В результате принятых мер ведомство взыскало с фармзавода всю сумму долга. Добавим, что тремя неделями ранее приставы заставили предприятие выплатить более двух миллионов рублей в пользу 16 работников.