Региональное отделение партии Единой России отправило очередную партию гуманитарной помощи в...

Региональное отделение партии "Единой России" отправило очередную партию гуманитарной помощи в подшефный Докучаевск. Подробности в нашем сюжете.Питьевая вода, предметы гигиены, строительные материалы, книги и многое другое - в ближайшее время в Докучаевск прибудет новый гуманитарный груз из Владимирской области. Собирали "посылку" активисты «Единой России», волонтеры «Молодой Гвардии», неравнодушные жители Кольчугинского района.Павел Кутузов, руководитель МГЕР во Владимирской области:- Очень приятно, что в сборе гуманитарной помощи принимали участие различные организации. Были направлены коробки от различных школ, в которых находились как вещи, так и канцелярские принадлежности, все это сейчас очень необходимо жителям Докучаевска.Гуманитарная помощь принимается во всех местных отделениях и общественных приемных партии. Владимирская область регулярно помогает подшефному Докучаевску продовольствием и вещами первой необходимости, владимирские строители восстанавливают здания и инфраструктуру, которые были разрушены в ходе артобстрелов со стороны ВСУ.Роман Кавинов, заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия":- Там непростая ситуация со снабжением водой, там только техническая вода в кранах, поэтому регулярно, раз в неделю, сборный груз Владимирской области уходит в том числе в Докучаевск, вот сегодня мы с коллегами дозагрузили водой. К нам партия "Справедливая Россия", региональное отделение, часть этой воды они обеспечили. Поэтому все эти гуманитарные грузы пойдут в подшефный Докучаевск.С каждым днем все больше граждан присоединяется к марафону добрых дел. Пенсионер из Владимира Николай Гришанов узнал, что Донбассу необходимы кабельные муфты.Николай Гришанов, пенсионер:- Я занимался монтажом электрооборудования сетей и, одним словом, это то, что осталось. Это соединительной муфты для кабельных линий десять киловольт и до тысячи вольт остались от этого предприятия, они у меня хранились. И когда я узнал что Донбассу нужна помощь, решил помочь.Павел Романов, начальник управления социально-хозяйственного обеспечения администрации Владимирской области:- Сейчас все больше мы отправляем не только строительные материалы, но и гуманитарный груз, который был собран силами граждан Владимира, Владимирской области, представителями партий "Единая Россия", "Справедливая Россия". И вот сегодня пример достаточно яркий такого вот сообщества и совместной деятельности по оказанию помощи нашему подшефному городу Докучаевску.Принять участие в акции помощи жителям Донбасса может любой неравнодушный житель Владимирской области. Необходимые вещи принимают во всех местных отделениях и общественных приемных «Единой России».Юрий Колодин. «Вести-Владимир»