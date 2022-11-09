В Приморском крае произошел инцидент. Сообщается, что в городе находка в одной из школ загорелась электропроводка. Прибывшие на место ЧП спасатели потушили возгорание, передает . Обошлось ..

В Приморском крае произошел инцидент. Сообщается, что в городе находка в одной из школ загорелась электропроводка.Прибывшие на место ЧП спасатели потушили возгорание, передает . Обошлось без пострадавших.