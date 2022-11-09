Накануне, 8 ноября, в 8.21 утра поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Собинке, на...

Накануне, 8 ноября, в 8.21 утра поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Собинке, на улице Комсомольской, 5А.Оперативно подъехавшие пожарные увидели дым, идущий из подъезда жилого дома.Огню не дали распространиться, огонь на площади 2 кв. метра был потушен. Оказалось, что горела обшивка балкона.Было эвакуировано 15 человек. По вызову приехали 5 единицы техники, 16 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Причины происшествия устанавливаются.Фото: 33.mchs.gov.ru/