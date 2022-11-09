Строительство новой амбулатории началось на станции Мстёра. Медучреждение заменит старую Вязовскую амбулаторию, которую построили ещё в середине прошлого века.

Строительство новой амбулатории началось на станции Мстёра. Медучреждение заменит старую Вязовскую амбулаторию, которую построили ещё в середине прошлого века.Медицинскую помощь здесь смогут получать жители станции Мстёра, а также деревень Вязовка и Сколепово. Всего к учреждению будет прикреплено порядка 1200 человек.«Новое здание будет модульным. Сейчас строители обустраивают площадку под объект, завезли арматуру, ведут наладку инженерных сетей, другие работы. На стройплощадке постоянно работает специализированная техника», - на своей странице рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Кроме того, по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Вязниковском районе отремонтируют Паустовскую амбулаторию и Никологорскую поликлинику.