Директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов уточнил, что зимой животные переедут в новые помещения, а к весне предприятие запустят на 100%.

В Юрьев-Польском районе АО «Леднево» завершает строительство нового животноводческого комплекса на 600 скотомест. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов уточнил, что зимой животные переедут в новые помещения, а к весне предприятие запустят на 100%. В планах - возведение ещё одного двора на 600 скотомест.Напомним, что компания «АО «Леднево» входит в десятку лучших сельскохозпредприятий 33-го региона.