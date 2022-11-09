В Юрьев-Польском районе завершается строительство нового животноводческого комплекса на 600 скотомест в АО «Леднево», а по словам директора департамента сельского хозяйства Владимирской

В Юрьев-Польском районе завершается строительство нового животноводческого комплекса на 600 скотомест в АО «Леднево», а по словам директора департамента сельского хозяйства Владимирской области Константина Демидова, в ближайшее время предприятие планирует построить еще один двор на 600 скотомест. «Близится к завершению строительство нового животноводческого комплекса на 600 скотомест с родильным и доильным залами. Уже этой зимой