Об этом жителей региона информирует администрация Владимирской области. В современном комплексе...

Об этом жителей региона информирует администрация Владимирской области.В современном комплексе будет 600 скотомест с родильным и доильным залами.Как рассказал директор департамента сельского хозяйства - Константин Демидов, к весне (в 2023-м году) комплекс запустят полностью.«В перспективе планируется строительство ещё одного двора на 600 скотомест» - сообщается в Telegram-канале администрации Владимирского региона.«АО «Леднево» входит в десятку лучших сельскохозяйственных предприятий региона, традиционно занимают первые места в различных конкурсах. В этом году предприятие завоевало Золотую медаль на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве» - поделился актуальной информацией Константин Демидов на своей официальной странице Вконтакте.Фото: официальная страница Вконтакте Константина Демидова