Фотографии выложили очевидцы в группу Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир». Водители...

Фотографии выложили очевидцы в группу Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир». Водители рассказали, что машины «застряли» на несколько часов. И главная причина такой пробки — ДТП с фурой.Авария произошла на участке трассы, где в данный момент ремонтируют подземный переход. Правда, в ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» тут же сообщили, что «пробка» точно не из-за работ.Автомобилисты Владимира жалуются, что на этом участке всегда затруднено движение. «Переградили дорогу в прямом смысле слова...» - пишут очевидцы в социальных сетях. «Висит знак направления движения по полосам, но все его игнорируют. Три полосы, из которых только одна прямо, а лезут и с левой...» - комментируют происшествие автолюбители региона.«Полгорода сегодня «переколотилось»...» - отмечают возмущенные водители. Напомним, 8-го ноября ранним утром также были зафиксированы и другие ДТП.Фото: группа Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир»