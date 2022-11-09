В зону проведения СВО отправили груз с дополнительной гуманитарной помощью для мобилизованных жителей Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской

В зону проведения СВО отправили груз с дополнительной гуманитарной помощью для мобилизованных жителей Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области. Состав груза был сформирован по запросу командиров воинских частей. Он включает в себя все самое необходимое и нужное. «50 компактных печей, 400 пар резиновых сапог, 500 комплектов термобелья, 1 тысяча пар носков,