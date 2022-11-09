Помощь собрана неравнодушными жителями 33-го региона, предпринимателями, общественниками и волонтёрами.

Владимирская область направила на фронт очередной груз дополнительной помощи для мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.«Помощь отправлена в тылы и на передовую. В её составе: 50 печек, 400 пар резиновых сапог, 500 комплектов термобелья, 1000 пар носков, 500 комплектов средств личной гигиены, тонна воды, а также 6000 пачек лапши быстрого приготовления, чай и сигареты», - уточнили в Белом доме.Груз сформирован по запросу командиров воинских частей. Помощь собрана жителями 33-го региона, предпринимателями, общественниками и волонтёрами.