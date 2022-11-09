Воспитанники владимирской школы гимнастики Кирилл Прокопьев и Арина Семухина стали победителями...

Воспитанники владимирской школы гимнастики Кирилл Прокопьев и Арина Семухина стали победителями "Турнира спортивной славы", который проходил в городе Могилёв, Республики Беларусь.С открытых соревнований ребята привезли три медали. Кирилл Прокопьев взял "золото" в вольных упражнениях и "серебро" в командном многоборье. Серебряный призер чемпионата России, Арина Семухина в заключительный день соревнований во время приземления на опорном прыжке, увы, получила травму колена, но в составе сборной взошла на вершину пъедестала, завоевав золотую медаль в командном соревновании.