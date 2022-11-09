Россия - единая семья. В рамках акции, приуроченной ко Дню Народного единства, владимирское...

"Россия - единая семья". В рамках акции, приуроченной ко Дню Народного единства, владимирское региональное отделение партии "Единая Россия" передало подарки и письма для семей мобилизованных.Акция - всероссийская. Каждая посылка отражает особенности собравшего ее региона. В наборах местные продукты, сувениры с достопримечательностями, путеводители. Владимирские "единороссы" собрали посылки для мобилизованных из Хабаровского края. Хабаровчане, в свою очередь, передали посылки в наш регион. Активисты также отметили, что волонтеры и молодогвардейцы продолжат и дальше оказывать поддержку семьям военнослужащих. Для них в регионе работает специальная горячая линия, открываются центры помощи.Владимир Смирнов, волонтер партии "Единая Россия" в городе Радужный:- Мы передаем подарки в семьи мобилизованных. Подарки эти непростые. Это подарки от хабаровчан, присланные сюда в знак того, что вся Россия - это единая семья. Мы, в свою очередь, отправили подарки в Хабаровск. Надеемся, что и там, и тут, как, впрочем, и по всей стране это будет посильной помощью тем семьям, из которых призваны бойцы.