Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда, который, по словам губернатора области Александра Авдеева, должны достроить осенью 2023 года. Сейчас на объекте с помощью 700-тонного

Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда, который, по словам губернатора области Александра Авдеева, должны достроить осенью 2023 года. Сейчас на объекте с помощью 700-тонного подъемного крана проводится монтаж балочных плетей между второй и третьей опорой пролетного строения. В официальном сообществе ВКонтакте национального проекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области поделились кадрами масштаба работ с высоты.