Владимирский филиал ЭнергосбыТ Плюс подвел итоги традиционного конкурса Лучшая жилищная...

Владимирский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги традиционного конкурса "Лучшая жилищная организация". В нем участвовали управляющие компании и ТСЖ, имеющих договоры с энергосбытовой компанией. Кому достался главный приз - детская игровая площадка, расскажет Александр Сыпченко.Директор управляющей компании "Содружество города Владимира" Алексей Романов принимает из рук директора Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" диплом победителя конкурса "Лучшая жилищная организация". Главный приз - современная детская игровая площадка. Её уже установили в микрорайоне Юрьевец на улице Славная.Алексей Романов, директор управляющей компании "Содружество города Владимира":- Детское оборудование достаточно дорогостоящее, и не каждый дом может позволить себе это. Нам как раз очень не хватало на одном объекте детской площадки, польстились что называется на приз.Это уже четвертая площадка, которую "ЭнергосбыТ Плюс" установил в рамках ежегодной акции. Призовые места и у двух ТСЖ из Владимира. "Луч" на второй строчке, "СОЮЗ" замкнул тройку лучших. Компании получили дипломы, а также подарочные сертификаты магазина стройматериалов и товаров для дома. С июня по октябрь этого года за призы боролись более 760 жилищных организаций - клиентов Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс". Цель акции неизменна - подтолкнуть управляющие компании к повышению платежной дисциплины и качества обслуживания клиентов.Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":- Основным условием конкурса была платежная дисциплина, то есть отсутствие просроченной задолженности, исправное выполнение обязанностей со стороны управляющих компаний по приборам учета, по установке приборов, снятию показаний и передачи.Клиенты, которые вовремя оплачивают счета, уделяют большое внимание учету потребляемых ресурсов, а также выполняют все рекомендации энергетиков по подготовке домов к зиме, будут и дальше поощряться призами и дипломами - обещают в компании. В каждом доме всегда должно быть светло, тепло и уютно.Александр Сыпченко, Александр Голубев. “Вести-Владимир”