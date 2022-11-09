Сегодня в 14 часов в Центре культуры и искусства на Соборной во Владимире состоится торжественное...

Сегодня в 14 часов в Центре культуры и искусства на Соборной во Владимире состоится торжественное принятие присяги новыми членами юнармии. 120 учащихся двенадцати школ принесут клятву, получат памятные знаки и удостоверения.Юнармия - добровольное российское детско-юношеское движение. Объединяет около миллиона детей и подростков со всей России. Каждый участник может изучать технику и заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Ещё юнармейцев ждут специальные смены на базе "Орлёнка", "Артека" и других детских центров. Вступить может любой желающий, от 8 до 18-ти лет.