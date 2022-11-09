Уроки физкультуры, баскетбол, волейбол и прочий активный досуг. Все это – для православной молодежи Владимира. 9 ноября в здании бывшего худграфа открылся новый спортивный комплекс.

Уроки физкультуры, баскетбол, волейбол и прочий активный досуг. Все это – для православной молодежи Владимира. 9 ноября в здании бывшего худграфа открылся новый спортивный комплекс. Предназначен он для семинаристов, учащихся православных гимназий, воскресных школ. Александр – гимназист. Он признается, что ждал открытия спорткомплекса с нетерпением. Александр Назаров, ученик 9 класса «Православной владимирской гимназии» Я ждал,