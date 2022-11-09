Жителя Собинки приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии за смертельное ДТП с его участием. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. 21 июня 2022 года 34-летний мужчина на

Жителя Собинки приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии за смертельное ДТП с его участием. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. 21 июня 2022 года 34-летний мужчина на автомобиле «Рено Сандеро» при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил мотоциклу «Хонда». Автомобилист выехал на полосу встречного движения. Правая часть Рено столкнулась с