АНО «Авангард» до 23 декабря проведёт допризывную подготовку подростков к службе в армии.

Во Владимирской области на тактико-спортивные сборы отправят 4000 школьников и студентов. АНО «Авангард» до 23 декабря проведёт допризывную подготовку подростков к службе в армии.Сборы будут проходить на базе детских лагерей. Мероприятия планируют организовать в виде зимнего варианта игры «Зарница». Участие добровольное. Десятиклассников и первокурсников ждут 4-5 дней насыщенной и интенсивной программы.Напомним, что 8 ноября в рамках осенней призывной кампании в войска первые 40 новобранцев.