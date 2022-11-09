С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177071 владимирца.

Во Владимирской области 9 ноября выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Собинском и Киржачском, по 2 - в Вязниковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177071 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49183 заболевших во Владимире, 20908 - в Ковровском районе и 19149 - в округе Муром.