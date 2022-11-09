В Вязниках вынесен приговор в отношении директора магазина бытовой техники, обвиняемого в...

В Вязниках вынесен приговор в отношении директора магазина бытовой техники, обвиняемого в мошенничестве и присвоении.Суд установил, что в мае 2022 года мужчина, будучи директором магазина бытовой техники ООО «МВМ», предоставил заведомо ложные сведения о возврате покупателем купленного товара и списал с банковского счета магазина более 90 тысяч рублей. Кроме того, в июне 2022 года, используя служебное положение, он похитил из кассы магазина более 120 тысяч рублей и присвоил бытовую технику на сумму более 250 тысяч рублей.Подсудимый вину признал. Ему назначено наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.Также с осужденного в пользу ООО «МВМ» взыскано в счет возмещения причиненного ущерба более 260 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Владимирской области.Фото: freepik.com