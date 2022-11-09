В пункте можно получить консультацию по правилам проезда М-12, приобрести или пополнить транспондер T-pass.

Во Владимирской области заработал пункт поддержки и обслуживания пользователей платных автомагистралей. Он открылся на 164 км трассы М-7, за 5 км до въезда на платный автобан «Москва - Казань».Участок дороги длиной 26 км проходит параллельно Южному обходу Владимира. В пункте можно получить консультацию по правилам проезда М-12, приобрести или пополнить транспондер T-pass.В Автодоре уточнили, что уточнить местонахождение центра можно на сайте госкомпании в разделе «Пункты взимания платы и Центры поддержки». Он работает ежедневно с 9 утра до 21 часа.Напомним, что в декабре в 33-ем регионе планируют запустить участок платного автобана.