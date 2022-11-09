Комплексное учение по гражданской обороне проходит сегодня на территории Владимирской области....

Комплексное учение по гражданской обороне проходит сегодня на территории Владимирской области. Проверка готовности - задача, поставленная Президентом России.Начиная с утра в каждом муниципальном образовании заработали системы оповещения с использованием сирен. Затем службы спасения занялись отработкой вводных по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением функционирования потенциально опасных объектов инфраструктуры с привлечением аварийно-спасательных служб. В областном центре учения проводятся на объекте тепловой энергетики. По легенде, на Владимирской ТЭЦ произошёл пожар, в тушении условного возгорания было задействовано более 20 человек и 12 единиц техники.Павел Литов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- Мы проводим в течение года всегда учения. Это наш не первый выезд. Наша задача в пожарной охране - объяснить личному составу, как нужно действовать правильно. Потом мы проводим разбор этих всех заданий, указываем на недостатки. Делаем анализы всех исключений. Также личный состав, который работает, он должен ориентироваться на этих объектах.