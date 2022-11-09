По материалам проверки Владимирской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении...

По материалам проверки Владимирской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении полезных ископаемых на сумму более 5,7 млн. рублей.Установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном вблизи д. Жуковка Судогодского района, организация добывала строительный песок без лицензии.Причинённый ущерб превысил 5,7 млн. рублей.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по обвинению в краже, совершённой в особо крупном размере.Расследование уголовного дела находится на контроле Владимирской природоохранной прокуратуры, сообщает пресс-служба областного ведомства.