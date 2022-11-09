В Судогодском районе недалеко от д. Жуковка неизвестная организация добывала строительный песок, при отсутствии лицензии на добычу полезных ископаемых. Ущерб составил более 5,7 млн рублей,

В Судогодском районе недалеко от д. Жуковка неизвестная организация добывала строительный песок, при отсутствии лицензии на добычу полезных ископаемых. Ущерб составил более 5,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Преступление привело к возбуждению уголовного делу по вопросу краже в особо крупном размере (по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ). Расследование уголовного дела