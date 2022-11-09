В Судогодском районе недалеко от д. Жуковка неизвестная организация добывала строительный песок, при отсутствии лицензии на добычу полезных ископаемых. Ущерб составил более 5,7 млн рублей,
<a href="https://33live.ru/novosti/09-11-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-poxitili-stroitelnyj-pesok-na-summu-bolee-57-mln-rublej.html" target="_blank">Во Владимирской области похитили строительный песок на сумму более 5,7 млн рублей</a> - В Судогодском районе недалеко от д. Жуковка неизвестная организация добывала строительный песок, при отсутствии лицензии на добычу полезных ископаемых. Ущерб составил более 5,7 млн рублей,
[url=https://33live.ru/novosti/09-11-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-poxitili-stroitelnyj-pesok-na-summu-bolee-57-mln-rublej.html]Во Владимирской области похитили строительный песок на сумму более 5,7 млн рублей[/url] - В Судогодском районе недалеко от д. Жуковка неизвестная организация добывала строительный песок, при отсутствии лицензии на добычу полезных ископаемых. Ущерб составил более 5,7 млн рублей,