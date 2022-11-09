Во Владимирской области выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 9 ноября. На 2 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 19 человек, накануне в больницы обратились 13

Во Владимирской области выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 9 ноября. На 2 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 19 человек, накануне в больницы обратились 13 жителей области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 177 071. В лидерах по заражениям Владимир и Ковров – по 7 заболевших за сутки.