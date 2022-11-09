Об этом говорит ежедневная статистика. К 9 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 25 случаев...

Об этом говорит ежедневная статистика. К 9 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:7 случаев в городе Владимире;7 случаев в Ковровском районе;5 случаев в Гусь-Хрустальном районе;2 случая в Вязниковском районе,2 случая в Суздальском районе;1 случай в Собинском районе;1 случай в Киржачском районе.Всего на территории Владимирского региона зарегистрировано 177 071 случаев заболевания.Фото: pxfuel.com