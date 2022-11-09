Сторонники президента США Джо Байдена проигрывают на выборах в конгресс, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик назвал причины неудачи Демократической партии.

Сторонники президента США Джо Байдена проигрывают на выборах в конгресс, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик назвал причины неудачи Демократической партии.Председатель ГД обратил внимание на экономические проблемы в США. Инфляция побила рекорды за последние 40 лет – неконтролируемый рост цен ударил по простым американцам, написал Володин в своем .Также спикер напомнил, что санкционная политика администрации Байдена спровоцировала энергетический кризис в мире. В то же время государственный долг превысил 31 триллион долларов – 137% от ВВП США, уточнил Володин.Еще одной причиной поражения демократов председатель ГД назвал внутренний раскол в Соединенных Штатах. Белый дом противопоставлял своих граждан по расовым, религиозным и политическим принципам, отметил Володин."Пропаганда ЛГБТ, навязывание однополых браков, разрушение традиционных ценностей создали глубокий раскол внутри общества США", – констатировал он.Спикер считает, что двухпартийная система усугубила кризис власти в США. Досрочное голосование по почте, отсутствие прозрачности и контроля за выборами добавило недоверия к администрации Байдена, заявил политик."Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США ещё более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года", – заключил Володин.Свое поражение сторонники Байдена будут оправдывать обвинениями России во "вмешательстве в выборы", ранее Володин.Выборы в конгресс США состоялись во вторник, 8 ноября. Американцы определяли новый состав Палаты представителей, трети Сената, законодательных собраний и губернаторов в ряде штатов.