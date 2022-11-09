Активисты хотят сохранить облик здания.
Владимирские активисты подали заявку на признание железнодорожного вокзала объектом культурного наследия. Об этом рассказали наши коллеги из .
Градозащитники уверены, что это единственный способ сохранить уникальный облик здания, которое планируется реконструировать. Общественники просят власти сохранить первозданный вид здания.
Напомним, что оно построено в 1975 году по проекту института «Мосгипротранс». Вокзал гармонично перекликается с другими городскими постройками: театром драмы, Областным дворцом культуры, ЦУМ «Валентина», ДДюТ, Дворцом культуры завода «Точмаш», Белым домом, а также органично вписывается в архитектуру памятников белокаменного зодчества города, которые видны при выходе на привокзальную площадь. Активисты считают, что теперь Владимир может лишиться уникальных архитектурных решений.
РЖД, в свою очередь, создать на территории вокзала транспортно-пересадочный узел. Здание отделают керамогранитом. Проект реновации находится на согласовании. Начать работы планируется в первой половине 2023 года. Завершить преображение объекта планируется к 2024 году.