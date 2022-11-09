Активисты хотят сохранить облик здания.

Владимирские активисты подали заявку на признание железнодорожного вокзала объектом культурного наследия. Об этом рассказали наши коллеги из .Градозащитники уверены, что это единственный способ сохранить уникальный облик здания, которое планируется реконструировать. Общественники просят власти сохранить первозданный вид здания.Напомним, что оно построено в 1975 году по проекту института «Мосгипротранс». Вокзал гармонично перекликается с другими городскими постройками: театром драмы, Областным дворцом культуры, ЦУМ «Валентина», ДДюТ, Дворцом культуры завода «Точмаш», Белым домом, а также органично вписывается в архитектуру памятников белокаменного зодчества города, которые видны при выходе на привокзальную площадь. Активисты считают, что теперь Владимир может лишиться уникальных архитектурных решений.РЖД, в свою очередь, создать на территории вокзала транспортно-пересадочный узел. Здание отделают керамогранитом. Проект реновации находится на согласовании. Начать работы планируется в первой половине 2023 года. Завершить преображение объекта планируется к 2024 году.