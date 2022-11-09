Дорожные «поцелуи». В начале недели в соцсетях появилось немало сообщений о ДТП на улицах Владимира. Как сообщают пользователи, в большинстве случаев это – серьёзные столкновения, без

Дорожные «поцелуи». В начале недели в соцсетях появилось немало сообщений о ДТП на улицах Владимира. Как сообщают пользователи, в большинстве случаев это – серьёзные столкновения, без пострадавших, но с повреждением транспортных средств. Комментарий из соцсети: «Страховые сегодня в шоке» Комментарий из соцсети: «Я ехала с Доброго до Мира. Насчитала 5 аварий!!!! Ауууу, вы куда все