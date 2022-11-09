Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мошенника из Челябинской...

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мошенника из Челябинской области.Выяснилось, что в марте этого года обвиняемый создал в популярной социальной сети вымышленный аккаунт и продавал различные товары по низким ценам. Правда, всё, что мужчина предлагал, было вымышленным - «картинками» из Интернета.Житель Коврова, зайдя на страницу мошенника, заинтересовался двумя видами «товаров» - велосипедом и набором для косметики.Ничего не подозревая, мужчина перевёл на счёт «продавца» более 6000 рублей. И лишь спустя какое-то время понял, что его обманули.Ковровские оперативники установили личность преступника. Обвиняемый был задержан и дал признательные показания, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.Фото: pxfuel.com